Direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm gør det i P1 Orientering klart, at man gerne vil teste endnu flere for Covid-19. (Arkivfoto).

Sundhedsstyrelse-direktør vil op på 10.000 test om dagen

Onsdag lød ambitionen fra Sundhedsstyrelsen, at der skal testes 5000 danskere om dagen for coronavirus.

Torsdag gør Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, det klart i P1 Orientering, at man gerne vil teste endnu flere.

Radioværten fortæller, at Norge gerne vil op på 10.000 om dagen, hvortil Søren Brostrøm svarer:

- Det vil vi også gerne, og det skal vi også. Og vi skal også endnu højere op end det.

- Når jeg har sagt, at vi skal op på 5000 nu, så er det for at stille et meget tydeligt og klart krav til regionerne, som driver sygehusene - et meget klart måltal, siger han i radioprogrammet.

Spørgsmål: Men inde i dig selv siger du 10.000?

- Ja, men jeg er også nødt til at sige, hvad jeg forventer, at de gør nu, siger han og tilføjer:

- Og der vil jeg bare lige sige, at for et par timer siden har Region Hovedstaden meldt ud, at de er klar til at teste 2500 om dagen fra nu af, siger han.

Søren Brostrøm gør det også klart, at ambitionen om de 5000 test om dagen gælder med det samme.

- Jeg vil gerne understrege, at vi skal op på 5000. Det er nu. Det er ikke et spørgsmål om, at vi skal være der om en uge eller to uger. Der skal vi være endnu højere, siger direktøren.

Torsdag eftermiddag er 1877 personer konstateret smittet med coronavirus. Det er en stigning på 26 i forhold til torsdag morgen.

I alt 16.197 personer er blevet testet for virusset. Test, hvor svaret endnu ikke er klar, eller testen ikke giver et tydeligt svar, tæller ikke med.

Onsdag blev 974 testet for Covid-19.

Myndighederne er dog udfordret af, at der er mangel på testudstyr, men flere virksomheder og universiteter har de seneste dage budt ind med hjælp.

Torsdag fortæller sundhedsminister Magnus Heunicke (S) til TV2, at regeringen vil tage imod de fremstrakte hænder, så flere kan testes.

- Vi kommer til at benytte os af den hjælp, som er blevet tilbudt os. Og det er fantastisk, at der kommer de her tilbud, siger Magnus Heunicke torsdag til TV 2.