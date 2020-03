Sundhedssektor oplever begyndende mangel på masker og sprit

- Der er begyndende mangel på værnemidler her og der, og jeg kan ikke udelukke, at det kan blive værre. Men vi arbejder alle døgnets timer for at skaffe værnemidler til danskere, siger direktør Thomas Senderovitz i Lægemiddelstyrelsen.

Han ligger vægt på, at man i Sundhedsvæsenet har eksempelvis masker nok foreløbigt.

Han regner med at have masker nok, når epidemien muligvis bliver værre i april, hvor udbruddet ventes at tage til.

- Vi har al mulig grund til at tro, at vi får det. Og vi har leverancer på vej. Der findes ikke den løsning, vi ikke ser på, for eksempel også om man kan producere dem på dansk jord, siger han.

Der produceres et nyt it-system, der skal skabe et overblik over beholdningen af værnemidler i kommuner og regioner.

- Regionerne foretager fælles indkøb, og dem fordeler vi, så der er nok til de steder, hvor det er allermest kritisk. Det er et kæmpe arbejde og et forbilledligt samarbejde mellem kommuner og regioner, siger han.

Der fokuseres på, at sundhedsvæsenet har nok værnemidler, for det er læger og sygeplejersker, der skal behandle alle, der bliver smittet af coronavirus. Derfor er det vigtigt, at folk, der har samfundskritiske job, er i stand til at udføre dem.

Der har været historier om, at folk stjæler håndsprit fra sygehuse og andre steder. Håndsprit er også populært i supermarkeder. Det er dog lige så effektivt at vaske hænderne med sæbe og vand.

- Man kan godt løbe tør på et supermarked, og så mangler der håndsprit, hvilket vi ikke kan løse lige med det samme. Det er vigtigt at sige, at vi fokuserer på sundhedsvæsenet, hvor det er mest kritisk, siger han.