Sundhedsprofessor: Lægemangel koster tryghed og sammenhæng

- Det, der ligger i kontinuiteten, er, at lægen har et bedre kendskab til den pågældende patient. Uden en fast læge skal man så at sige starte forfra hver gang, siger han.

For otte år siden stod lidt flere end 17.000 danskere uden fast praktiserende læge.

I dag er knap 140.000 borgere uden fast læge.

Men hvis manglen på praktiserende læger fortsætter i samme takt som hidtil, er der udsigt til, at tallet bliver fordoblet til 300.000 i 2023.

Det viser en opgørelse fra De Praktiserende Lægers Organisation (PLO).

Det er særligt den ældre del af befolkningen, der sætter pris på at have en fast læge, mener Kjeld Møller Pedersen.

- I takt med en stigende alder bruger man praktiserende læger mere. Det vil ofte være sådan, at ældre medborgere godt kan lide den tryghed, der ligger i en fast læge, siger professoren.

Udsigten til at dobbelt så mange danskere kommer til at stå uden en fast læge får lægeforeningen til at kalde på handling.

PLO foreslår således, at uddannelsen til praktiserende læge omlægges, og en del af den flyttes fra hospitalet til den almene praksis.

Det kan afhjælpe problemet på kort sigt, mener Christian Freitag, der er formand for de praktiserende læger.

Regeringen har foreslået en anden måde at løse problemet på.

Det handler om at indføre en tjenestepligt, således at nyuddannede læger tvinges til at arbejde i almen praksis i områder med lægemangel i seks måneder.

Emnet er til diskussion under de igangværende overenskomstforhandlinger mellem parterne.