Sundhedsøkonom peger på enorm regning per reddet liv

Det kan blive meget dyrt for det danske samfund at redde menneskeliv under coronakrisen.

Det skriver Kristeligt Dagblad.

Regningen per menneskeliv ser ud til at blive meget høj i forhold til, hvem man ellers kunne behandle, siger sundhedsøkonomer til avisen.

- Ud fra en kølig kalkulation er det godt nok nogle dyre liv, siger Kjeld Møller Pedersen, der er professor og sundhedsøkonom ved Syddansk Universitet, til Kristeligt Dagblad.

Det er ifølge professor ved Det Nationale forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive) Jakob Kjellberg ikke pengene i sig selv, der bekymrer.

Det er for eksempel muligheden for at investere tilstrækkeligt i samfundets sundhedsvæsen.

Torben Mogensen, speciallæge, bestyrelsesformand i Lungeforeningen og tidligere sygehusdirektør på Hvidovre Hospital, giver et bud på indsatsens pris for det danske sundhedsvæsen i kroner og ører.

- Man må gøre sig klart, at det her måske vil ende med at have kostet én-to milliarder kroner per menneskeliv.

- Argumentet er, at man vil beskytte de svage og ældre, men det er en balance: Hvor langt vil man gå?, siger han til Kristeligt Dagblad.

Den grænse er ikke nået endnu, er hans holdning, da vi ifølge ham er kommet over det stadie "hvor man satte gamle ud for at dø på isen".

Ifølge Sundhedsstyrelsens risikovurdering og strategi for en epidemi med Covid-19 i Danmark ventes knap 600.000 danskere at blive smittet med coronavirus i løbet af en epidemi på tre måneder.

11.200 vil have behov for indlæggelse, og 1680-5600 vil kunne dø. I særlig risiko for at blive kritisk syge er ældre over 80 år og personer med en underliggende sygdom.

I skrivende stund er der påvist 1591 smittetilfælde i Danmark, mens 32 personer er døde med coronavirus.