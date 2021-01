Sundhedsministeriet indkalder til pressemøde

Tidligere onsdag sagde statsminister Mette Frederiksen (S) i Folketingssalen:

- Jeg vurderer, at en forlængelse af restriktionerne er klart nødvendig. Ikke mindst for at sikre, at den britiske mutation ikke spreder sig.

B.T. og Ekstra Bladet erfarede efterfølgende, at regeringen vil forlænge de nuværende restriktioner frem til og med 7. februar.

Allerede omkring jul blev restriktionerne skærpet betydeligt, da smittetallene i Danmark begyndte at stige markant fra starten af december. Fra lidt over 1000 smittede om dagen i november til over 4000 en uge før jul.

Udviklingen er endnu mere ildevarslende, da en britisk mutation af covid-19, der er mere smitsom, forventes at sætte smittetallene yderligere under pres.

I december satte den stigende smitte og et stærkt stigende antal indlagte sundhedsvæsnet under pres. Onsdag er 859 indlagt. Det er et fald sammenlignet med for en uge siden, men fortsat langt over niveauet i efteråret.

- Vi har tydeligvis stoppet stigningen i antallet af nye smittede og begynder også at se et fald i antallet af indlæggelser.

- Det er en gevinst af, at vi har måttet leve under skærpede restriktioner den seneste måned, siger professor og overlæge Henrik Nielsen, Aalborg Universitetshospital, om dagens smittetal.

- Men vi skal endnu længere ned i smittetal for at holde den nye britiske variant for døren, hvis det holder stik, at den er op til 50-70 procent mere smitsom, siger han.