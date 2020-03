Sundheds- og ældreminister Magnus Heunickes departementschef er gået i karantæne, efter at hans hustru er blevet smittet med coronavirus. Hustruen er en af de tre direktører på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der er blevet smittet med virusset. (Arkivfoto).

Sundhedsministerens departementschef går i karantæne

Sundhedsministerens departementschef, Per Okkels, er gået i corona-karantæne.

Det skriver netmediet Altinget.

Den 64-årige topembedsmand må derfor rådgive sundhedsministeren og styre Sundheds- og Ældreministeriet på afstand.

Han er gået i karantæne, fordi hans hustru, sygehusdirektør Anne Jastrup, er blevet smittet med coronavirus.

Dermed risikerer han potentielt at blive smittet og smitte sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og andre centrale nøglepersoner på sundhedsområdet.

Anne Jastrup er en af de i alt tre direktører på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, der er blevet testet positiv for coronavirus.

Dermed er tre ud af hospitalets fire direktører blevet smittet.

Det bekræftede hospitalet tidligere søndag over for Politiken.

Sygemeldingerne skal dog ikke have betydning for hospitalets pleje for patienterne, oplyser vicedirektør Kirsten Wisborg.

Hun er ene kvinde tilbage på den øverste chefgang, mens de øvrige direktører er sygemeldt.

Hun oplyser dog til Politiken, at både hun og andre ansatte har været i kontakt med de tre direktører i tiden op til, at de er blevet testet positive.

Derfor holder hospitalet i så vidt muligt omfang fjernmøder via computeren. Kirsten Wisborg er dog ikke gået i karantæne, da hun ikke udviser symptomer.

Beslutningen om ikke at sætte de kolleger i karantæne, som har været i kontakt med de tre syge direktører, er truffet på baggrund af Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Men det er uhensigtsmæssig, mener Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi på Københavns Universitet.

- Symptomfri patienter kan også smitte med coronavirus, og så er det ikke hensigtsmæssigt, at de går rundt på direktionsgangene og potentielt kan smitte andre, siger han til Politiken.