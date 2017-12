Sundhedsminister ser positivt på lægeuddannelse i Esbjerg

Et forslag, som Syddansk Universitet (SDU) og Sydvestjysk Sygehus står bag med opbakning fra Region Syddanmark.

Sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) er positivt stemt over for forslaget om at etablere en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg.

- Regeringen er optaget af at sikre en god lægedækning i hele Danmark, og derfor er der taget en række initiativer omkring lægers uddannelse og praktik.

- Jeg synes, at både Region Syddanmarks forslag om medicinuddannelse i Esbjerg og Region Sjællands forslag om medicinuddannelser i Køge er spændende forslag, der kan sikre en bred geografisk uddannelsesdækning, siger ministeren i en skriftlig kommentar til Ritzau.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) mener, at en lægeuddannelse i Esbjerg kan bidrage til at løse problemet med lægemangel.

- Vi ved, at når de studerende er færdige med at tage uddannelsen, så er der en tendens til, at de vender tilbage til der, hvor de har læst.

- Kan vi få dem til at slå sig ned under studiet, eksempelvis i Esbjerg, så er der større sandsynlighed for, at de bliver boende der efterfølgende, siger Stephanie Lose.

Planen indebærer, at der skal optages 50 ekstra studerende om året på medicinstudiet på Syddansk Universitet.

Hos Lægeforeningen bakker formand Andreas Rudkjøbing op om forslaget fra Syddanmark.

- Det er et flot projekt, som SDU og Sydvestjysk Sygehus i fællesskab har skitseret.

- Det vil kunne skabe gode studiemæssige rammer og en smidig overgang mellem studieliv og de første år som færdiguddannet læge, siger Andreas Rudkjøbing i en kommentar.

Men hvis der skal laves nye pladser på medicinstudiet hos Syddansk Universitet, må der ifølge lægeformanden ske en nedjustering af studiepladserne andre steder:

- Vi skal ikke uddanne flere læger fra universiteterne, end vi allerede gør, så længe vi ikke har vished for, at der er kapacitet til at videreuddanne dem til speciallæger.

- De 50 studiepladser, som SDU skal bruge for sammen med Sydvestjysk Sygehus at realisere projektet, må derfor findes inden for den samlede normering af studiepladser på medicinstudiet i Danmark, siger Andreas Rudkjøbing.

Man kan i dag læse til læge i København, Aarhus, Odense og Aalborg.