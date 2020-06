Sundhedsminister og forsvarsminister beklager respirator-sag

Det siger sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et samråd fredag.

Sundhedsministeriet var vidende om, at de respiratorer, der skulle sendes til Italien for at hjælpe med coronabehandlingen, ikke kunne bruges til det. Men den viden nåede ikke ministeren.

- Sundhedsministeriets departement får 8. april oplysninger om, at forsvarets respiratorer ikke var egnede til Covid-19 patienter.

- Sundhedsstyrelsen skriver i et bilag til et svar til ministeriet, at vurderingen er, at respiratorerne ikke kan anvendes til Covid-19 patienter.

- Der blev ikke reageret på denne viden i mit system, da bilaget ikke bliver læst før senere. Det er ikke tilfredsstillende, at der i mit hus er viden, der ikke bliver handlet på, siger ministeren.

Sagen går ud på, at Danmark den 8. april tilbød Italien hjælp til dets sundhedssystem ved blandt andet at sende respiratorer. Men de respiratorer, man er klar til at sende til Italien, er af typen Weinmann, som ikke kan bruges.

Respiratorerne var Forsvarets, men var blevet testet i Danmark. Her stod det klart, at de ikke kunne bruges til coronapatienter.

Samrådet fredag skal afdække, om regeringen var vidende om, at der blev tilbudt ubrugelige respiratorer til Italien. Det afviser både sundhedsminister Magnus Heunicke (S) og forsvarsminister Trine Bramsen (S).

- Vi politikere er dybt afhængige af de oplysninger, vi får. Derfor er denne her sag ærgerlig. For den handler om, at viden om respiratorer ikke er givet til os rettidigt, siger Trine Bramsen.

Forsvarsministeren fastslår på samrådet, at det først er 9. april, da medierne skriver om sagen, at hun får viden om, at respiratorerne ikke kunne bruges til corona-patienter.

Det fremgår imidlertid af en intern mail fra 8. april, at medarbejdere i forsvaret godt vidste, at respiratorerne var ubrugelige.

I en mailudveksling mellem en medarbejder i Forsvarskommandoen og en medarbejder i Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse står der blandt andet: "Udenrigsministeriet tænker formentlig kun i signalværdi og for dem er en respirator - en respirator".

Forsvarsministeren kritiserer på samrådet medarbejderen for på den måde at skrive "politiske analyser" af ministeriernes motiver i en intern mail. Og for ikke at give sin viden om respiratorerne videre:

- Det er en klar, klar fejl, at en medarbejder i en styrelse sidder med viden om respiratorerne og ikke giver den videre.

- Det er mit ansvar at påpege denne fejl. Det har jeg hermed gjort også over for jer, siger Trine Bramsen til medlemmerne af Europaudvalget.

Sundhedsminister Magnus Heunicke oplyser på samrådet, at en gentagelse af respirator-sagen skal undgås.

- Vi skal sikre, at det ikke sker igen. Derfor har vi nedsat en tværministeriel taskforce, der skal sikre effektiv, hurtig og relevant dansk reaktion i denne type situationer.

- Vi må erkende, at det vi leverede her ikke var hurtigt, det var ikke effektivt, og for Italien var det ikke relevant, siger sundhedsministeren.