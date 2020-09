Sundhedsminister: Uligheden i sundhed er alarmerende

Det slås fast i en ny, stor rapport fra Statens Institut for Folkesundhed, som offentliggøres onsdag.

Ifølge rapporten halter Danmark bagud i Vesteuropa, og der er ingen tegn på, at det bliver bedre.

Sundhedsminister Magnus Heunicke(S) kalder rapporten alarmerende.

- Vi har fælles adgang til sundhed som et fundament i vores sundhedsvæsen. Men vi kan se, at der er en uforklarlig og helt urimelig ulighed i sundhed, som slår revner i vores samfundsmodel, siger han.

- Før man har truffet et eneste valg i livet, kan eksperter sige, hvad spædbørns chancer er for et sundt og godt liv, helt afhængig af hvor de fødes, og hvad deres forældres baggrund er.

Sundheds- og ældreministeren mener, at der blandt andet skal sættes ind så tidligt som muligt hos udsatte familier med nyfødte børn.

- Vi skal reformere sundhedsplejerskeordningen. Vi skal fokusere langt mere på de familier, hvor vi ved, at gør vi ikke noget, så får de børn senere langt flere sygdomme og problemer end andre.

Han peger også på, at mange sundhedskampagner går hen over hovedet på dem, som de var stilet imod.

- Kampagner kan ikke stå alene. Man skal også turde tage de svære beslutninger om begrænsning af adgangen og højere priser.

-Min plan er, at vi område for område laver politiske aftaler, hvor vi styrker forebyggelsen tidligt. På samme måde som vi har gjort på en række områder for at begrænse unges rygning, siger Heunicke.

Han mener, at næste indsats er mod børn og unges europarekord i druk.

- Jeg håber, at vi som på tobaksområdet kan tage fat i de ting, som gør en reel forskel som blandt andet tilgængelighed og færre reklamer, som har en konkret effekt.