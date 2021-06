Sundhedsklynger skal give bedre patientforløb

Det skal være med til at skabe gode forløb for patienterne og sikre en ensartet kvalitet i hele landet.

Det sagde sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på et pressemøde fredag morgen.

- Alt for mange patienter føler sig hjemløse i systemet mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge.

- Idéen er, at man ikke som patient skal forholde sig til, hvem det er, der står for behandlingen. Borgerne skal være i centrum. Samarbejdet skal være langt, langt bedre end i dag, sagde Heunicke om det problem, klyngerne skal løse.

De nye klynger er en del af en ny struktur for sundhedsvæsnet.

Det skal give mere sammenhæng i behandlingen ikke mindst uden for de store byer. Og samtidig skal det sikre, at patienter ikke falder ned mellem to stole.

Klynge er et udtryk, der bliver brugt om at samle aktiviteter inden for det samme område for at høste de fordele, det kan give.

Formand for Danske Regioner Stephanie Lose glæder sig på danskernes vegne over aftalen.

- I dag er en rigtig god dag for patienterne, de pårørende og medarbejderne i sundhedsvæsenet.

- Med aftalen tager vi et stort skridt mod at sikre, at de mange patienter, vi er fælles om på tværs af hospitaler, kommuner og almen praksis, fremover får en behandling, der hænger bedre sammen, siger hun.

Idéen om sundhedsklyngerne er langtfra ny.

Det begyndte med tidligere statsminister for Venstre Lars Løkke Rasmussen.

I sin åbningstale i Folketinget i 2018 talte han om, hvordan 21 nye sundhedsfællesskaber skulle etableres "for at bygge bro mellem sygehuset, kommunen og den praktiserende læge".

Løkkes regering forsøgte sig senere med et stort udspil til en sundhedsreform, hvori de 21 sundhedsklynger var centrale. Det indebar dog også, at regionerne blev nedlagt. Det er ikke tilfældet i aftalen præsenteret fredag.

At skabe mere sammenhæng i det nære sundhedsvæsen er tiltrængt, siger Jacob Bundsgaard (S), der er formand for KL.

- Det her er en historisk dag. Vi har et fantastisk godt sundhedsvæsen i Danmark, der hver dag løser nogle meget komplicerede forløb, men som til stadighed kan blive bedre.

- Men vi har manglet noget i 15 år. Vi har manglet strukturen, der for alvor skal sætte patienten i centrum, siger han.

Der er sat 80 millioner kroner af til at få sundhedsklyngerne godt i gang i 2022, siger Heunicke.

Sundhedsordfører for Venstre Martin Geertsen er glad for, at regeringen har ladet sig inspirere af den tidligere regerings forslag.

- Det var et forslag, vi selv havde med i vores reform, som vi fremlagde for mere end to år siden. Det er vi meget glade for, at regeringen har overtaget nærmest 1-1.

- Dette her er kun en del af det, vi foreslog. Så vi vil da gerne opfordre regeringen til også at lade sig inspirere af alt det andet, der var del af vores forslag, siger han.

Den nye struktur i regionerne er en del af en samlet sundhedsaftale og vil indgå i de kommende forhandlinger i Folketinget om regeringens sundhedsaftale.