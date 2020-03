Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, erkender, at man ville have behandlet coronatruslen anderledes, hvis man for nogle måneder siden havde vidst, hvad man ved i dag. Han siger også, at testkapaciteten ikke har været god nok.

Sundhedsdirektør: Ja, vi har begået fejl

Langt flere flypassagerer burde have været testet for coronasmitte, erkender Sundhedsstyrelsens direktør. WHO bakker op om den overordnede strategi.

På et pressemøde fredag indrømmede styrelsens direktør, Søren Brostrøm, at der i forløbet er begået fejl.

Hvis Sundhedsstyrelsen for to måneder siden havde vidst, hvad den ved i dag, så ville udbruddet af corona have været grebet anderledes an.

