Succestræner tager store beslutninger

Jess Thorup, der fredag den 21. februar fylder 50 år, har opnået meget som både fodboldspiller og træner i Danmark, og i efteråret 2018 startede han et nyt eventyr.

Cv'et tæller pokaltriumfer, danske mesterskaber og en fornem sejr over Manchester United.

Den belgiske ligaklub KAA Gent var nemlig interesseret i danskeren, og Thorup skulle på kort tid træffe en vigtig beslutning, der ville splitte familien, men også gøre ham til en af de få danske fodboldtrænere i udlandet.

Han takkede ja til tilbuddet om at blive cheftræner og flyttede med sin kone og søn til Belgien, mens datteren blev i Danmark for at færdiggøre gymnasiet.

Selv om det ikke var første gang, Thorup drog på udlandseventyr, så var det ikke helt det samme, som da han som 26-årig drog til Tyskland for at spille for KFC Uerdingen 05 og siden østrigske FC Wacker Tirol.

- Når man er spiller, kan man koncentrere sig lidt om sig selv. Her vidste jeg, at der ville stå 30 spillere, ti medlemmer af staben og en hel klub klar til at spørge mig om, hvilken vej vi skulle gå.

- Alle ville kigge på mig. Det er et kæmpe ansvar. Men jeg følte mig klar, har Thorup sagt til Jyllands-Posten om skiftet til Gent.

Efter en sløj start i klubben og belgiske medier, der varslede hans fyreseddel, har Thorup fået vendt skuden og spillet Gent tilbage i toppen af ligaen, og tingene tegner lyst for danskeren, der har kontrakt til 2021.

Inden turen gik til Belgien stod Thorup i spidsen for FC Midtjylland, som han i 2018 gjorde til dansk mester.

Tiden i den midtjyske klub bragte også en 2-1-sejr over Manchester United i Europa Leagues 16.-delsfinale med sig. En præstation, Thorup var specielt stolt af.

- Jeg har svært ved at få smilet af læberne. Jeg er både glad og stolt, sagde han efter sejren i februar 2016.

Som træner har han også stået i spidsen for det danske U20- og U21-landshold, ligesom han i en årrække var både assistent- og cheftræner i Esbjerg, som han vandt pokalmesterskabet med i 2013.

Den aktive karriere som angriber begyndte i 1989 i OB, med hvem han både blev dansk mester og pokalmester.

Foruden udlandsopholdene har han også repræsenteret Esbjerg, hvor han sluttede spillerkarrieren i 2006.