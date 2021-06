Successejler mangler blot OL-guld på hylden

Den mulighed får hun igen til OL i Tokyo, hvor bronzemedaljen fra 2016 er hendes hidtil bedste resultat.

- Hvis alt klapper, så kan jeg godt være med helt fremme i Tokyo, sagde hun i en pressemeddelelse fra Danmarks Idrætsforbund (DIF) i forbindelse med sin udtagelse.

Det er tredje gang i streg, at Anne-Marie Rindom skal deltage ved de olympiske lege.

Netop OL er det ypperste for en sejler, og Rindom har også de olympiske ringe tatoveret på håndleddet.

Hun konkurrerer i bådklassen Laser Radial, hvor der sejles i en jolle.

Sejlergenet kommer ikke langvejs fra. Anne-Marie Rindom er fra en sejlerfamilie med forældre, der ejede en båd, og større søskende, der også gik til sejlads.

Derfor var det naturligt at begynde at sejle for Rindom, der startede som syvårig i en optimistjolle i Horsens Sejlklub, og allerede i en alder af 11 år var hun til EM i optimistjolle.

Talentet på vandet har der derfor aldrig været tvivl om.

Men Anne-Marie Rindom har også gang i andre ting ved siden af den professionelle sejlads. Hun læser idræt på Aarhus Universitet og bor også i byen, hvor hun træner i Aarhus Havn.

Ud over træningen i vandet gør Rindom også brug af alternative træningsmetoder.

Hun fortalte i 2020, at hun bruger det psykologiske kneb visualisering til at undgå at blive nervøs ved modgang, der ellers kunne få hende til at sejle aggressivt og tage unødvendige risici.

Det fungerer ved, at hun visualiserer forskellige modgangscenarier for sig, inden hun skubber båden i vandet.

Helt konkret lytter sejleren til lydoptagelser, hvor en stemme tager hende igennem scenarier, der kan opstå. Det kan være, at konkurrenterne sejler hurtigt, eller at hun føler træthed i båden.

I alt har Anne-Marie Rindom to VM-guldmedaljer i Laser Radial fra 2015 og 2019. I 2019 tog hun også sit EM-guld.