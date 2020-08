Succesrig instruktør kom ind fra sidelinjen

Filminstruktøren Morten Arnfred, der 2. august fylder 75 år, har aldrig møvet sig forrest eller været bange for at tage én for holdet.

Uden en instruktøruddannelse debuterede han i 1976 med den ikoniske men siden hen også stærkt kontroversielle ungdomsfilm "Måske ku' vi".

Arnfred overtog efter en krise på filmsettet instruktørstolen undervejs fra den oprindelige instruktør Lasse Nielsen, som en række af filmens nu for længst voksne barneskuespillere for et par år siden beskyldte for overgreb.

Disse involverede dog ikke Arnfred, og han har afvist ethvert kendskab til det.

Få år efter instruerede Arnfred med ny kolossal succes "Mig og Charly". Ungdomsfilmen gjorde en purung Allen Olsen, som Arnfred fandt i en ungdomsklub, danmarksberømt som børnehjemsdreng.

Det samme blev Kasper Windings titelmelodi med C.V. Jørgensen ved mikrofonen. 600.000 gik i biografen for at opleve den kombination, og filmen sikrede Arnfred hans første Bodilpris.

Den næste nappede han allerede året efter for den socialrealistiske "Johnny Larsen" - igen med Allan Olsen i hovedrollen. Den musikglade Arnfred havde også genvalg til Winding og C.V. Jørgensen på lydsporet.

Få år efter landede Arnfred endnu en Bodil for landbrugsdramaet "Der er et yndigt land". Filmen gav ham hædrende omtale ved filmfestivalen i Berlin.

Blandt Arnfreds mange senere og meget varierede meritter er en lang række spillefilm og tv-serier. Han var medinstruktør på Lars von Triers kultserie "Riget" og overtog instruktionen af "Olsen-bandens sidste stik", inden han i 00'erne kastede sig over komedier. Her hittede han blandt andet med "Lykkevej".

Arnfred har også filmatiseret romaner som Leif Davidsens "Den russiske sangerinde" og Kirsten Thorups "Himmel og Helvede" samt været medforfatter og instruktør på serier som "Taxa", "Anna Pihl", "Forbrydelsen" og "Broen".