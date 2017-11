Succeskriteriet for S er fremgang ved kommunalvalget

- Drømmeresultatet er, at vi går frem i en række kommuner, og så håber vi på at få noget mere ansvar, det vil sige flere borgmesterposter, siger formanden for partiet, Mette Frederiksen.

På nuværende tidspunkt har partiet 33 borgmesterposter fordelt i landets 98 kommuner. Selv om Mette Frederiksen håber på fremgang, så erkender hun, at partiet er i en genopbygningsfase.

- Jeg tror stadig, at Socialdemokratiet er i gang med at genopbygge en tillid, som nogle oplever at have mistet til os. Det tager tid at genopbygge tillid, og jeg tror ikke, at vi er nået i mål endnu, siger Mette Frederiksen.

Ved tirsdagens valg gik formandens stemme - ikke overraskende - til eget parti.

- Jeg stemmer selvfølgelig socialdemokratisk. Jeg har stemt på min borgmester her i Ballerup, og så har jeg stemt på vores regionsrådsformand, siger Mette Frederiksen.

- Så det er to siddende socialdemokrater, som jeg selvfølgelig håber kan fortsætte efter i dag.

Borgmesteren i Ballerup Kommune er Jesper Würtzen (S), og regionsrådsformanden i Region Hovedstaden er Sophie Hæstorp Andersen (S).

Mette Frederiksen ankom alene til valgstedet i Egebjerghallen i Ballerup, hvor hun afgav sin stemme klokken 12.20. Ballerup Kommune er en meget stærk socialdemokratisk kommune, og for formanden er den noget helt særligt.

- Det er her, jeg bor, og det er her, jeg selv har været kandidat hele vejen igennem, så det er selvfølgelig en speciel kommune for mig, siger hun.