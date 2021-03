Styrelser indkalder til pressemøde om AstraZeneca-vaccine

Coronavaccinen fra AstraZeneca har været sat på pause i snart to uger, og torsdag vil Sundhedsstyrelsen og Lægemiddelstyrelsen fortælle, hvad status er i en undersøgelse af vaccinen.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen onsdag i en pressemeddelelse.

Vaccinen fra AstraZeneca blev 11. marts sat i bero, efter at myndighederne havde modtaget indberetninger om alvorlig sygdom blandt nyvaccinerede.

Siden er det blevet undersøgt, om der er en sammenhæng mellem vaccinen og de mulige bivirkninger, der blandt andet tæller blodpropper, blødning og et lavt antal blodplader.

Symptomerne kaldes i pressemeddelelsen for "en sjælden kombination".

Briefingen finder sted i Eigtveds Pakhus i København klokken 12.15.

Det er Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, og Tanja Erichsen, som er enhedschef i Lægemiddelstyrelsens enhed for lægemiddelovervågning, der deltager ved pressebriefingen.

På Lægemiddelstyrelsens hjemmeside fremgår det, at styrelsen 16. marts havde fået 16.998 indberetninger om formodede bivirkninger. 149.675 havde samme dato fået første stik.

Når man sætter antallet af vaccinedoser givet over for antallet af indberettede bivirkninger, er der betydeligt flere indberetninger for AstraZeneca-vaccinen end de to øvrige, der er i brug i Danmark.

Styrelsen påpeger, at langt de fleste indberetninger handler om milde og moderate formodede bivirkninger.

Det er langtfra kun Danmark, der sætter vaccinen under lup. En lang række lande indstillede tidligere på måneden midlertidigt brugen af vaccinen efter beretninger om lignende sygdomstilfælde i flere europæiske lande.

Norge er blandt de lande, der for tiden har stoppet med at give vaccinen, til der er kastet lys over, hvorvidt der er en sammenhæng.

Norske sundhedsmyndigheder har varslet, at de fredag vil give en ny vurdering af vaccinen.