Styrelse vil stemme corona-dørklokker i Vejle

Styrelsen for Patientsikkerhed sender onsdag medarbejdere til smitteramte områder i Vejle for at stemme dørklokker og opfordre folk om at lade sig teste for coronavirus.

Det sker, efter at kommunen har ramt en ottendeplads over antallet af smittede per indbygger, skriver Jyllands-Posten.

Den seneste uge er der konstateret 157 nye smittetilfælde i kommunen, og det såkaldte incidenstal er steget til 135,9 tilfælde per 100.000 indbyggere. Det giver kommunen en ottendeplads i forhold til smitte per indbygger.

Søndag lå incidenstallet på 123, og for fem dage siden var det nede på 96 tilfælde per 100.000 indbyggere.

I denne uge kan man få en lyntest ti steder i kommunen, ligesom man kan få en pcr-test, den der tester i halsen, i et testcenter på Tysklandsvej.

Styrelsen for Patientsikkerhed har anskaffet yderligere testkapacitet til kommunen, skriver Jyllands-Posten.

Borgmester Jens Ejner Christensen (V) opfordrer til, at borgerne bruger den ekstra testkapacitet.

- Vi opfordrer til, at man benytter den yderligere testkapacitet, som Styrelsen for Patientsikkerhed opbygger. Jeg vil gerne rette en meget kraftig appel til, at vi nu alle sammen hjælper hinanden med at få smitten ned i vores kommune ved hjælp af de gamle virkemidler: afstand, sprit og test, siger han til Jyllands-Posten.

Styrelsen for Patientsikkerhed er først for nylig begyndt at stemme dørklokker for at forebygge smittespredningen af coronavirus.

Onsdag den 17. februar trak medarbejdere fra styrelsen for første gang i orange veste, da de patruljerede i Ishøj Kommune, der også på daværende tidspunkt havde det højeste incidenstal - altså andel af smittede per indbygger.

Senest har de besøgt Nordvest ved udbrud af den Sydafrikanske variant, ligesom de har patruljeret Vollesmose i Odense, som siden den 11. februar har haft en kraftig stigning i smittetilfælde.