Styrelse vil fremover stemme corona-dørklokker i ramte områder

Folk i orange veste har i weekenden patruljeret i Københavns Nordvestkvarter og bydelen Vollsmose i Odense. På onsdag indtager medarbejdere fra Styrelsen for Patientsikkerhed også Vejle for at ringe på dørene hos folk, der bor i områder med høj smitte. De kommer for at opfordre beboerne til at lade sig teste.