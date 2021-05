Styrelse kendte til hul for landmænd i 16 år: Vi har nu en plan

Siden 2005 har Landbrugsstyrelsen kendt til et hul i loven, som gav landmænd mulighed for at søge uberettiget støtte.

Det kan have kostet millioner af kroner, men det endelige beløb kendes ikke.

Direktør Jette Petersen fra Landbrugsstyrelsen tager kritikken meget alvorligt og vil nu udarbejde en opfølgningsplan.