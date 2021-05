Over 1,5 millioner danskere har fået mindst et vaccinestik. (Arkivfoto).

Styrelse i opråb: Feber efter vaccinestik er helt normalt

Det er ikke nødvendigt at kontakte egen læge ved let feber efter vaccinestik, påpeger Lægemiddelstyrelsen.

Næsten halvdelen af de danske borgere undervurderer, hvor ofte man kan forvente milde bivirkninger efter et stik med en coronavaccine.

Det viser en befolkningsundersøgelse, som Lægemiddelstyrelsen har gennemført i samarbejde med analysevirksomheden Epinion.

De milde bivirkninger kan eksempelvis være feber, hovedpine og rødmen efter prikket med nålen.

Ifølge Tanja Erichsen, chef for lægemiddelovervågning i Lægemiddelstyrelsen, er milde bivirkninger ganske normale. Op mod en tredjedel af alle vaccinerede vil ifølge styrelsen opleve feber eller feberlignende symptomer efter vaccinationen.

Derfor er der ikke grund til at kontakte egen læge ved eksempelvis let feber efter stikket. Det vil fire ud af ti ifølge undersøgelsen gøre.

- Milde, forbigående bivirkninger som for eksempel let feber efter en covid-19-vaccination er typisk tegn på, at kroppens forsvarsværk reagerer på vaccinen, og at immunforsvaret er aktivt, så det kan slå den rigtige virus ned. Her er det normalt ikke nødvendigt, at du kontakter din læge.

- Hvis du derimod oplever alvorlige symptomer efter vaccinationen, bør du kontakte læge. Det kan for eksempel være allergiske symptomer som vejrtrækningsbesvær eller hududslæt, siger hun i en pressemeddelelse.

Over 1,5 millioner borgere i Danmark har fået mindst et vaccinestik.

Ifølge styrelsen kan det teoretisk set medføre op mod en halv million ekstra opkald til lægen, hvis de, der endnu ikke er vaccineret, ikke bliver mere opmærksomme på de mulige milde bivirkninger.

- Det er et fingerpeg om, at det er vigtigt, at vi hjælper hinanden med at udbrede kendskabet både til vaccinernes virkning og bivirkninger, siger Tanja Erichsen.

Lægemiddelstyrelsen vil i den forbindelse intensivere sin informationsindsats, særligt på sociale medier.

Det skal gøre folk opmærksomme på, at milde bivirkninger er helt almindeligt. Og at man skal forberede sig på at kunne blive utilpas i et par dage efter vaccinationen.