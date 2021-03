Styrelse har holdt møder med kritikere af vaccinekalender

Det skabte en del bekymrede miner hos patient- og handicaporganisationer, da Sundhedsstyrelsen i sidste uge meddelte, at sårbare grupper fra 16-64 år lægges sammen med alle ikke-sårbare, i planen for hvornår de skal tilbydes coronavaccine.

Sundhedsstyrelsen er derfor gået i dialog med patientorganisationerne, skriver styrelsen i en pressemeddelelse.

Styrelsen har haft et møde med patientorganisationerne, hvor kritikken er blevet luftet. Det ændrer imidlertid ikke på vaccinationskalenderen.

- Vi havde et godt møde med patientorganisationerne, hvor vi fik talt om deres kritik og bekymring i forbindelse med justeringen af vaccinationsplanen.

- Jo mere vi lærer om covid-19, jo tydeligere bliver det, at alder er den vigtigste faktor for, hvor syg man bliver af covid-19. Risikoen for at blive alvorligt syg er til gengæld meget lille for personer under 50 år - også selv om de har en kronisk sygdom eller tilstand, udtaler Bolette Søborg, der er enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Sammenlægningen af målgrupperne i vaccinationskalenderen har medført, at nogle yngre borgere vil blive vaccineret senere end tidligere planlagt. Også selv om de har forskellige sygdomme.

Sammenlægningen betyder, at det der før hed gruppe 10, 11 og 12 nu er én gruppe. Gruppen bliver tilbudt vaccination efter alder.

Før var planen, at sårbare i samme gruppe skulle vaccineres før de ikke-sårbare.

Danske Patienter, der samler patient- og pårørendeorganisationer i landet, vurderer, at mennesker med kroniske og alvorlige sygdomme, som allerede har været isoleret i et år, pludselig må blive i isolation i endnu længere tid.

Organisationen mener, at styrelsen "vil prioritere praktik over sygdom".

Sundhedsstyrelsen skriver, at den på mødet har understreget, at personer under 50 år fortsat vil have mulighed for at blive vaccineret inden resten af deres aldersgruppe, hvis de er en del af målgruppe 5.

Det er eksempelvis personer med akut leukæmi, eller personer som for nylig har gennemgået en organtransplantation eller personer med svær overvægt.

- Det har været tydeligt at se, at kriterierne for særligt målgruppe 5 er blevet tolket meget forskelligt, og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, udtaler Bolette Søborg.

- Derfor skærpede vi i sidste uge kriterierne yderligere for målgruppe 5, og der er desuden blevet indført et yderligere led i visitationen for at sikre en mere ensartet visitation.

- På mødet med patientforeningerne aftalte vi desuden, at Sundhedsstyrelsen fremover skal følge visitationen af målgruppe 5 tæt på tværs af regionerne, siger hun.