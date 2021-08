Styrelse fraråder fiskeri i fjord efter forurening

Fødevarestyrelsen fraråder, at man fisker eller spiser fisk fra Augustenborg Fjord, indtil der er blevet foretaget nærmere undersøgelser af forurening i området.

Det skriver styrelsen i en meddelelse.

Det skyldes, at forurenet vand kan være løbet ud i Ulkebøl Dam efter en brand i en industribygning tilhørende selskabet Omnicom i Sønderborg.

Herfra kan noget af vandet være løbet ud i Augustenborg Fjord, oplyser Sønderborg Kommune.

Tidligere har kommunen også udstedt badeforbud i hele Augustenborg Fjord. Det forbud gælder fortsat, indtil der er kommet testsvar på forureningsgraden.

- Det har taget lidt tid - sammen med Omnicom - at få helt klarhed over, hvilke stoffer, der kunne være risiko for at finde, siger Hanne Bruun, afdelingsleder i Erhverv og Affald i Sønderborg Kommune, i en meddelelse.

- Vi ved godt, at nogle måske tripper for at bade i fjorden igen, men vi tager ingen chancer. Vi vil være helt sikre på, at badevandet er i orden, før vi ophæver forbuddet.

Det er lykkedes beredskabet at stoppe forureningen, men forbuddet ophæves stadig.

Det skyldes, at kommunen fortsat afventer analyserne af vandet, mens oprydningen fortsætter i og omkring Ulkebøl Dam.

Sønderborg Kommune oplyser, at der bliver fjernet olierester og ødelagte planter. I den forbindelse vil der også komme lugtgener, da olien og døde planter vil gå i forrådnelse.