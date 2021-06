Styrelse fælder dom over skrottede vacciner om to uger

Inden for to uger kan den vurdering komme, oplyser Helene Probst, der er vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Regeringen har bedt Sundhedsstyrelsen om at revurdere, hvorvidt to skrottede vacciner skal inddrages i det officielle vaccineprogram igen.

- Vi skal lave en afvejning, hvor vi kigger på de alvorlige bivirkninger sammenholdt med det potentiale, der er i at forebygge alvorlige sygdomme, siger hun til Ritzau.

Styrelsen skal lave en ny vurdering af, om coronavacciner fra Johnson & Johnson og AstraZeneca skal tilbage i det officielle vaccinationsprogram.

De er trukket ud, fordi der er fundet tilfælde af sjældne blodpropper hos personer, der har fået vaccinerne.

Den nye vurdering skal baseres på yderligere data fra USA. Det var også herfra styrelsen baserede sin beslutning om at tage Johnson & Johnson-vaccinen ud af vaccineprogrammet i første omgang.

Det skete for en måned siden.

- Vi skal se på deres data og på forekomsten af det syndrom, som vi kalder vitt, som er betegnelsen på den sygdom, der kan opstå efter at have modtaget en af de to vacciner, siger Helene Probst.

Ud fra det skal styrelsen så sammenholde risikoen for bivirkninger med potentialet i at forebygge sygdom.

Derudover vil Sundhedsstyrelsen se på, hvor hyppigt syndromet opstår hos henholdsvis mænd og kvinder.

- Vi meldte jo ud for en måned siden, at vi ikke kunne konkludere, om der var en kønsforskel, så det skal vi forsøge at blive klogere på nu, siger vicedirektøren.

I den første mængde data kunne styrelsen ifølge vicedirektøren konstatere, at der var hyppigst forekomst hos kvinder, men dataene viste også, at det skete hos mænd.

- Nu skal vi bare lige have noget tid til at inddrage Statens Serum Institut og Lægemiddelstyrelsen, så vi sammen kan få lavet den revurdering, siger Helene Probst.

Selv om de to vacciner er blevet taget ud af det officielle vaccineprogram, så er det fortsat muligt at blive vaccineret med dem gennem en tilvalgsordning.

Det kræver dog en konsultation med en læge, der skal vurdere, om det vil være forsvarligt at blive vaccineret med en af dem.