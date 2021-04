Styrelse efter USA's vaccinestop: Venter afgørelse i denne uge

Sådan lyder det fra Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, der senere i denne uge venter at melde ud, hvorvidt vaccinen skal tages i brug herhjemme.

Det gør indtryk, at USA sætter Johnson & Johnson-vaccinen på pause efter flere tilfælde af sjældne blodpropper blandt vaccinerede, som nu skal undersøges.

Danmark modtager onsdag den første sending af vaccinen, der også er kendt under navnet Janssen.

- Det er meget vigtigt for os, at vi får afdækket dokumentationsgrundlaget for alle vacciner, vi bruger imod covid-19, også Janssen-vaccinen.

- Det skal vi gøre, før vi fastlægger ibrugtagning i Danmark, for eksempel om vi har brug for yderligere dokumentation og videnskabelige undersøgelser, om der skal være særlige forholdsregler ved ibrugtagning, om den skal bruges til bestemte målgrupper, siger Søren Brostrøm i en skriftlig kommentar.

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, har tirsdag sat vaccinen på pause efter seks sjældne tilfælde af blodpropper blandt de knap syv millioner, der har fået vaccinen.

Det er kvinder i alderen fra 18 år til 48 år er alle blevet ramt af en sjælden type blodprop inden for godt to uger efter deres vaccination.

En af de seks kvinder er død. En anden er i kritisk tilstand.

Der er ikke påvist en sammenhæng endnu mellem blodpropperne og vaccinen, men det skal nu undersøges.

- Vi er meget opmærksom på de nye sikkerhedssignaler, der kommer ind fra USA, hvor de jo allerede har brugt Jannsen-vaccinen til cirka syv millioner personer.

- Og selvfølgelig gør det indtryk på os, at de amerikanske lægemiddelmyndigheder nu anbefaler en pausering af Janssen-vaccinen ud fra et forsigtighedsprincip, siger Søren Brostrøm.

Danmark har samlet bestilt 8,2 millioner doser af vaccinen. Den kræver modsat de tre andre godkendte vacciner kun et stik.

Bestillingen hos Johnson & Johnson udgør omkring en tredjedel af de 25 millioner vacciner, som Danmark har lagt billet ind på.