Styrelse blåstempler coronaforsøg med omdiskuteret medicin

Lægemiddelstyrelsen standsede i slutningen 26. maj danske forsøg med den omtalte medicin hydroxyklorokin.

Det skete, efter en artikel i det britiske tidsskrift The Lancet indikerede, at der var bivirkninger ved medicinen.

Medicinen er udviklet til brug mod malaria. Den indgår i studier verden over for at undersøge, om den har en effekt mod coronavirus.

En del af resultaterne i artiklen er dog blevet trukket tilbage, da der var tvivl om, at testresultaterne var af "høj nok kvalitet". Studiet pegede blandt andet på en overdødelighed.

Thomas Senderovitz, direktør i Lægemiddelstyrelsen, siger, at man i længere tid har vidst, at der var bivirkninger ved medicinen.

Men det var det tilbagetrukne studie, der gjorde den endelige forskel i forhold til at standse forsøgene, fordi studiet pegede på en overdødelighed ved indtagelse af medicinen.

Man ved eksempelvis, at medicinen i yderste konsekvens kan give forstyrret hjerterytme.

- Vi ved, det er et problem. Men det er ikke noget, der i kontrollerede forsøg gør, at vi skal fortsætte med pausen med forsøgene.

- Men det er klart, at lægerne, der laver studiet, skal være opmærksomme på hjerteproblemer, siger han.

Hydroxyklorokin har været et meget omdiskuteret lægemiddel i kampen mod coronavirusset.

Blandt andet har USA's præsident, Donald Trump, flere gange advokeret for dets virkning og har også selv udtalt, at han har brugt det.

Det nu tilbagetrukne forsøg fik Verdenssundhedsorganisationen (WHO) til at aflyse et verdensomspændende forsøg med hydroxyklorokin.