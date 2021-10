Sundhedsstyrelsen arbejder på at opdatere anbefalingerne for mænd og kvinders alkoholindtag. Det skete senest i 2010, hvor antallet af genstande, som mænd og kvinder maksimalt bør indtage om ugen, blev nedjusteret. (Arkivfoto)

Artiklen: Styrelse arbejder på at opdatere anbefalinger for alkohol

Styrelse arbejder på at opdatere anbefalinger for alkohol

Der kan være nye anbefalinger på vej for, hvor mange genstande mænd og kvinder bør drikke.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen til Ritzau.

Det er enheden for forebyggelse og ulighed i Sundhedsstyrelsen, der står for anbefalingerne.

- Vi er i gang med at revidere anbefalingerne på alkoholområdet. Det bliver gjort for at sikre, at anbefalingerne er opdateret med den nyeste viden, udtaler enhedschef Niels Sandø i en skriftlig kommentar.

Arbejdsgruppen mødtes første gang i april. Inden dette blev der udarbejdet en litteraturgennemgang om den nyere viden.

Anbefalingerne for alkohol blev senest revideret i 2010. Inden da lød anbefalingen på maksimalt 14 genstande for kvinder og 21 for mænd.

Nu arbejder Sundhedsstyrelsen med lav- og højrisikogrænser.

Når kvinder drikker syv genstande om ugen, og mænd drikker 14 genstande, har de ifølge Sundhedsstyrelsen en lav risiko for at blive syg af alkohol.

Drikker kvinder 14 genstande om ugen eller mere, og mænd drikker 21 genstande, er der ifølge styrelsen en høj risiko for at blive syg af alkohol.

Den lavere grænse for kvinder skyldes blandt andet, at kvinders risiko for alkoholrelateret død ligger over mænds ved det samme forbrug.

En undersøgelse viste for nylig, at næsten 20 procent af den voksne befolkning overskrider Sundhedsstyrelsen risikogrænser.

Den har analyseinstituttet YouGov foretaget for interesseorganisationen Alkohol & Samfund og den almennyttige organisation TrygFonden.

Samtidig siger to ud af tre, at de har svært ved at tale med en i det nærmeste netværk om, at vedkommende måske drikker for meget.

- Den nye undersøgelse fra Alkohol og Samfund viser, at det er rigtig vigtigt at snakke med sine nærmeste, hvis man har en mistanke om, at de drikker for meget. Ikke kun for dem selv, men også for deres familie og børn, siger Niels Sandø.

Anbefalingerne opdateres ikke med et fast interval. Ifølge Sundhedsstyrelsen afhænger det af antallet af nye studier, som indikerer, at der er brug for en ny gennemgang.

Faglige anbefalinger og retningslinjer skal altid i høring. Her kan organisationer og andre kommentere anbefalingerne inden offentliggørelse.

Sundhedsstyrelsen vil ikke sætte en endelig dato på, hvornår anbefalingerne for alkohol sendes i høring.