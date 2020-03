Styrelse advarer mod falske historier om coronamedicin

Der har blandt andet været snak om, at et særligt malarialægemiddel og lægemidler mod hiv kan have en positiv effekt.

Men på et pressemøde understreger Thomas Senderovitz, som er direktør i Lægemiddelstyrelsen, at der ikke bevis for, at lægemidlerne virker mod coronavirus.

- Der er i dag ingen færdige kliniske forsøg, der dokumenter, at de her lægemidler virker, siger han på et pressemøde, hvor en række myndigheder giver status på coronaudbruddet.

Læger i Danmark har fri ordinationsret. Det vil sige, at de i princippet kan udskrive alle de forskellige former for medicin i lægemiddelkataloget.

Adspurgt om danske læger bør forsøge sig med at udskrive eksempelvis malariamedicin til patienter, der er smittet med coronavirus, svarer Thomas Senderovitz.

- Det kan jeg svare meget tydeligt på. Svaret er et rungende nej, siger han.

Thomas Senderovitz appellerer til, at man holder igen med at dele nyheder og historier om lægemidler.

- Det er mig meget magtpåliggende at sige, at man ikke bare skal tag armene i vejret, når den første og bedste nyhed dukker op. Vi skal være helt sikre på, at medicinen virker, og at den er sikker at anvende, siger han.

- Derfor vil jeg også gerne rette en appel til både borgere, som deler nyheder på de sociale medier, og til medierne om, at man lige synker mundvandet en ekstra gang for at se, om der nu også er hold i den historie, man står med.

Et eksempel er, at nogle medier de seneste dage har skrevet, at Verdenssundhedsorganisationen WHO fraråder coronasmittede at tage det smertestillende håndkøbsmedicin Ibuprofen og Ipren.

- WHO har ændret deres udtalelser, og der er i øjeblikket ingen dokumentation for, at det skulle være farligt at bruge Ibuprofen, hvis man har Covid-19, siger Thomas Senderovitz.

Lægemiddelstyrelsen har igangsat en stor undersøgelse og håber inden for nogle uger at være klogere på området.

Det er dog de danske sundhedsmyndigheders råd, at man bør begynde med at tage Pamol eller Panodil med det aktive stof Paracetamol, hvis man har feber og lette smerter.