Styrelse advarer mod at tage planter med hjem fra ferien

Det kan være en katastrofe for dansk natur, hvis planter fra feriemålet har uønskede skadedyr og bakterier.

Det er igen blevet muligt at rejse sydpå til mange feriemål.

Og en plante fra feriestedet kan virke som et oplagt minde om en uforglemmelig ferie.

Men det er en dårlig idé, lyder advarslen fra Landbrugsstyrelsen.

- Netop nu er mange danskere på vej ud at rejse, og her kan det være fristende at tage en plante med hjem. Men det er altså en dårlig idé, siger enhedschef Kristine Riskær fra Landbrugsstyrelsen i en pressemeddelelse.

- Planterne kan nemlig bære på skadelige bakterier, virus, biller eller svampesygdomme, som ikke kan ses med det blotte øje, siger hun.

Det er lovligt at medbringe planter til privat brug, når man rejser inden for EU.

Dog er der særlige regler for planter, som er truet af udryddelse. Det gælder for eksempel de fleste kaktusplanter og orkidéer, der er forbudt at importere eller kræver en særlig tilladelse.

Men selv om det altså i vidt omfang er lovligt at medbringe planter på rejser i Europa, er det ifølge Landbrugsstyrelsen en dårlig idé at gøre det.

- Der er mange regler på det her område, og derfor er vores råd også, at man skal undgå at tage planter med hjem fra sin ferie.

- Hvis man er det mindste i tvivl om reglerne, så lad hellere være. Man kan nemlig risikere at indføre insekter og plantesygdomme, der kan være en katastrofe for vores natur, siger Kristine Riskær.

Hvis man alligevel vil have planter med hjem, er det ifølge styrelsen vigtigt, at man er opmærksom på reglerne og kender risikoen.

Hvis planten slæber skadedyr eller uønskede sygdomme med, kan det ifølge Landbrugsstyrelsen være næsten umuligt at bekæmpe dem effektivt.

Hvis man rejser til Danmark fra et land uden for EU, gælder der særlige regler.

Her skal planter, frø, frugt og snitblomster følges af et særligt plantecertifikat fra oprindelseslandet.

Certifikatet skal dokumentere, at planterne er fundet fri for alvorlige skadegørere.

Disse frø og planter fra lande uden for EU skal også kontrolleres ved ankomsten til Danmark.