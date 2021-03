Young smiling woman putting fresh vegetable salad from glass bowl on plate of her husband sitting next to her by served festive table

Styrelse: Hold fast i den lille omgangskreds i påsken

Påsken står for døren, og det er en tid, der normalt byder på sammenkomster med familie og venner. På grund af corona anbefaler Sundhedsstyrelsen, at aktiviteterne i år begrænses til husstanden eller en fast lille omgangskreds.

- Påsken står for håb, nyt liv og nye begyndelser. Tiden er dog ikke helt til store sammenkomster med familie og venner, som mange mennesker plejer at gøre ved denne højtid, siger enhedschef Niels Sandø i en pressemeddelelse.

Det er ifølge styrelsen ikke en god idé at gennemføre den traditionelle påskefrokost med mange mennesker tæt om et pyntet bord. I stedet bør man ikke sidde så længe om bordet og ses med de samme få mennesker.

Vi har dog brug for, at der sker nogle hyggelige ting, mener Niels Sandø. I stedet kan man søge udendørs, hvor det er lettere at holde afstand. Her er risikoen for at blive smittet med ny coronavirus er mindre.

- Påsken kan godt blive et hyggeligt afbræk fra hverdagen for både store og små, så længe vi holder fast i de gode råd, er der stadig mange måder at hygge sig med sine allernærmeste på, lyder det fra enhedschefen.