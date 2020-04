Styrelse: Gravide i tredje trimester bør arbejde hjemme

Sundhedsstyrelsen påpeger i sine retningslinjer, at evidensgrundlaget er meget sparsomt, og at anbefalingen kommer for at være på den sikre side.

- Vi skal passe på alle vores gravide medarbejdere og deres kommende børn.

- Ud fra et udvidet forsigtighedsprincip og af hensyn til det ufødte barn anbefaler vi, at gravide i tredje trimester arbejder hjemmefra, så risikoen for smitte i sidste trimester mindskes, siger Camilla Rathcke, der er centerchef i styrelsen, i forbindelse med de opdaterede retningslinjer.