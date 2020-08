Studiestart på Aarhus Universitet: Lærere kan afbryde undervisning

Universitetets egen kampagne "Be nice - not corona-træls" skal med bannere og plakater minde studerende og ansatte om afstand og afspritning.

- Desuden har vi informeret alle undervisere om, at de ikke skal tøve med at afbryde undervisningen, hvis der er en usikker situation.

- Det samme får de studerende at vide. De har altid lov at trække i nødbremsen, hvis der er for mange mennesker samlet et sted, eller hvis noget føles usikkert, siger hun.

De studerende bliver holdt i grupper af maksimalt 30 personer.

Dele af undervisningen er blevet omlagt, ligesom selve studiestarten også er det.

- Vi har lavet et virtuelt studiestartsmodul med nødvendige informationer om studieliv, uddannelsesforhold og den slags ting.

- Før mødtes man med sine tutorer og blev introduceret fagligt og socialt, men i år har al traditionel rusaktivitet været aflyst i Aarhus, siger Berit Eika.

Aarhus Universitet har optaget cirka 7000 studerende i alt fordelt på campus i Aarhus, Herning og Emdrup.

Studiestarten er løbende, så nogle fakulteter åbner mandag, mens andre først begynder onsdag.