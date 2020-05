Studie: Coronavirus er mere dødelig for ældre end influenza

Der ser ud til at være større risiko for at dø med coronavirus end normal influenza. Det gælder især ældre.

Det vurderer Statens Serum Institut i en rapport, hvor man har sammenlignet dødeligheden blandt coronasmittede og influenza.

Der er analyseret de 8851 første tilfælde med coronavirus i Danmark, hvor en person er blevet testet positiv. Af den gruppe er 434 døde. Det svarer til en dødelighed på 4,7 procent.

Til sammenligning har dødeligheden været mellem 1,3 og 4,2 procent blandt de personer, der var testet positiv for influenza mellem 2015 og 2019.

Der har været stor debat omkring dødeligheden ved coronavirus, som indimellem er blevet sammenlignet med en normal influenza.

Dødeligheden for begge sygdomme er klart størst for patienter over 60 år, og den stiger yderligere med alderen.

For eksempel er 41 procent af ældre over 90 år, der er testet positive, døde med coronavirus. Til sammenligning er tallet for influenza mellem 19-26 procent.

For 80-89-årige er tallet 25 procent for coronavirus og 6-14 procent for influenzapatienter.

Hos Statens Serum Institut konkluderer afdelingschef Tyra Grove Krause, at coronavirus er farligere end influenza.

- Det betyder, at andelen, der er døde som følge af Covid-19 i forhold til sæsoninfluenza, er cirka tre gange højere for personer i aldersgruppen 70-79 år, og for dem over 80, er den mere end dobbelt så høj, siger Tyra grove Krause.

- For de ældste aldersgrupper er det altså mere alvorligt at blive smittet med Covid-19 end med influenza, siger hun i en pressemeddelelse.

For personer under 59 år er dødeligheden meget lav. For coronavirus har den lydt på 0,2 procent, mens det for influenza har ligget mellem 0 og 4,6 procent.

I aldersgruppen 60-69 år har der i mindst et år mellem 2015 og 2019 været en højere dødelighed med influenza end corona.