Fra torsdag 29. oktober skal studerende på alle uddannelsesinstitutioner delvist bære mundbind. Ikke til holdundervisning, men for eksempel i kantinen og på gangene. Statsminister Mette Frederiksen (S) meddeler, at det gælder resten af 2020. (Arkivfoto)

Studerende skal bære mundbind i kantinen

Nu skal studerende på alle uddannelsesinstitutioner bære mundbind eller visir, når de bevæger sig rundt på fællesarealer eksempelvis i kantinen eller på gangene.

Det fremgår af de opdaterede retningslinjer, som træder i kraft 29. oktober og varer foreløbigt frem til 2. januar 2021.

Kravet om mundbind gælder ikke, når de studerende deltager i undervisning og uddannelsesaktiviteter i klasse- og holdlokaler, værksteder, klinik og laboratorier.

Vicedirektør i Københavns Universitets kommunikationsafdeling, Jasper Steen Winkel, mener ikke, at det bliver et problem at håndhæve.

- Der er ordensregler på universitetet, så vi kan påtale det over for eleverne, hvis de ikke overholder dem. Det har de været flinke til hidtil, så det ser jeg ikke som et større problem, siger han.

SF vil have, at uddannelserne kan dele mundbind ud gratis til elever, og Sundhedsstyrelsen skal hjælpe med at sikre det.

- Vi skal holde fast i, at alle unge skal have adgang til uddannelse. Vi vil ikke have brugerbetaling på uddannelse i Danmark. Derfor skal mundbind også være gratis. For selv om det kan se ud som en lille udgift, så er det en ekstraudgift, som kan holde eleverne hjemme. Det må ikke ske, siger Astrid Carøe, der er uddannelsesordfører hos SF.

Undervisere, der underviser i mere end to klasser eller hold på en dag, skal også bære mundbind eller visir.

Mandag træder et forsamlingsforbud på ti personer i kraft. Det gælder dog ikke for eksempelvis undervisning eller eksamen, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt.

Myndighederne anbefaler, at studieture og arrangementer, der primært har et socialt formål, aflyses.

Statsminister Mette Frederiksen (S) påpeger på pressemødet, at regeringen prioriterer at holde uddannelser åbne.