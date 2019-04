Studerende ryster på hovedet over nyt 12+

Det skal være med til at flytte fokus fra, at en karakter udelukkende gives for at opfylde en række fastsatte mål.

Regeringen vil ændre den snævre nulfejlskultur i uddannelsessystemet ved blandt andet at indføre udmærkelsen 12+ for den helt ekstraordinære præstation.

Hos De Studerende Fællesråd giver formand Johan Hedegaard Jørgensen dog dumpekarakter til det nye topmærkat.

- Det bliver jo bare en ekstra udmærkelse, man skal opnå. Og selv om det ikke tæller i gennemsnittet, vil erhvervslivet, når de sidder og ansætter, jo stadig komme til at sidde og se på, om folk har fået 12 eller 12+, siger han.

- Så vi kan ikke se, at det her skulle gøre noget godt for karakterpresset på uddannelserne, siger Johan Hedegaard Jørgensen.

Ud over det nye 12+ vil uddannelsesminister Tommy Ahlers (V) også bede en ekspertgruppe om at undersøge, om de nuværende beskrivelser af trinene i karakterskalaen kan fokusere mere på, hvad de studerende kan, end på hvad de ikke kan.

Og eksperterne skal også tygge på, om det nuværende 7-tal kan erstattes af et 6-tal og et 8-tal for at komme de store trinspring i midten af skalaen til livs.

De dele ser De Studerendes Fællesråd anderledes positivt på. Men i virkeligheden så Johan Hedegaard Jørgensen hellere, at fokus lå et helt andet sted end på karaktersystemet.

- Det er jo ikke de studerende, der efterspørger at få lavet karaktersystemet om.

- Vi vil langt hellere snakke om mere feedback og vejledning, for et tal kan ikke stå alene, uanset om det hedder 7, 8, 12 eller 12+.

I det hele taget har Johan Hedegaard Jørgensen ikke meget til overs for uddannelsesministerens hidtidige initiativer.

- Det er en smule naivt at tro, at sådan nogle quick fix med at kigge på karakterskalaen og lave et del-dine-fejl-hashtag løser problemerne med pressede unge og mistrivsel i uddannelsessystemet.

- Det gør det jo ikke, siger han.

Hvis det nye 12+ ender med at blive indført, bliver det tidligst i 2020.