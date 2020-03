Studerende kan få tre gange så stort SU-lån under coronakrise

Den ekstra lånemulighed er en kompensation for de indtægter fra studiejob, som studerende risikerer at miste, mens coronakrisen står på.

Et enigt Folketing har tirsdag stemt for en hastelov, der giver studerende mulighed for at tage et tre gange så stort SU-lån de kommende måneder.

Hasteloven giver studerende og elever på ungdomsuddannelser ret til at tage to måneders ekstra SU-lån per måneden, som svarer til 6388 kroner.

Det betyder, at studerende samlet kan låne op til 9.582 kroner om måneden.

Hasteloven giver også mulighed for, at blandt andet medicinstuderende og sygeplejerskestuderende kan tjene ubegrænset ved siden af SU'en, hvis de indgår i kriseberedskabet under coronakrisen.

Det vil sige, at friløbsgrænsen, som fastsætter, hvor mange penge studerende højest må tjene uden at skulle tilbagebetale SU, er blevet midlertidigt fjernet.

I første omgang gælder tiltagene i marts og april, men de kan forlænges, hvis situationen kræver det.