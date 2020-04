Studerende får lov at tage ekstra SU-lån i maj og juni

Pengepressede studerende får en ekstra lånemulighed i maj og juni, hvor de får lov at tage ekstra store SU-lån.

Det oplyser Uddannelses- og Forskningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi ved, at mange unge både er psykisk belastede og økonomisk pressede på grund af den situation, vi befinder os i.

- Derfor forlænger vi nu de ekstraordinære muligheder for SU-lån, siger uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) i meddelelsen.

Det var et enigt Folketing, der sidste dag i marts vedtog en hastelov, der giver studerende mulighed for at tage et tre gange så stort SU-lån i de følgende måneder. Det er den lov, der onsdag er forlænget.

Forlængelsen gælder ekstra SU-lån til studerende, der modtager SU, og ekstra slutlån til studerende, der er sidst i deres videregående uddannelse.

Også studerende på videregående uddannelser, der er i lønnet praktik i maj og juni 2020, får muligheden for det ekstra lån.

Lånemuligheden er tænkt som en kompensation for de indtægter fra studiejob, som studerende risikerer at miste under coronakrisen.

Det er godt at kunne tage SU-lån, mener formand for Danske Studerendes Fællesråd Johan Hedegaard Jørgensen. Han frygter dog, at de studerende ender med at forgælde sig meget under coronakrisen med de ekstra lån.

- Vi synes, regering burde se på en støttepakke, der ikke reelt skal betales tilbage igen.

- Det kan enten være ved at hæve SU-stipendiet, lave et tillæg til det eller give lønkompensation til dem, der har mistet deres studiejob, siger han.

Hasteloven sikrede studerende og elever på ungdomsuddannelser ret til at tage to måneders ekstra SU-lån per måned, som svarer til 6388 kroner.

Det betyder, at studerende samlet kan låne op til 9582 kroner om måneden.

Derudover udvides slutlånet for de studerende fra 8241 kroner til 14.602 kroner om måneden. Der er for at hjælpe studerende, som risikerer at blive forsinkede på deres studie.

Loven gav også blandt andre medicinstuderende og sygeplejerskestuderende, der indgår i kriseberedskabet under coronakrisen, mulighed for at tjene ubegrænset ved siden af SU'en.

Fribeløbsgrænsen, der fastsætter, hvor meget den studerende må tjene, før SU skal tilbagebetales, er altså midlertidigt fjernet.