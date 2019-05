Studerende får Hønges plads: Jeg er lidt i chok

Den 21-årige SF'er er lidt chokeret over, at hun nu pludselig kommer ind, selv om hun kun har fået tredjeflest stemmer i partiet ved valget.

- Jeg er lidt i chok. Det er jo helt vildt at være det yngste medlem nogensinde. Det er en kæmpe ære. Jeg glæder mig til at komme i gang, siger Kira Peter-Hansen.

15.765 stemte personligt på Kira Marie Peter-Hansen ved søndagens valg. Til sammenligning fik Karsten Hønge, der er politisk ordfører i Folketinget, 19.687 personlige stemmer.

Spidskandidaten for SF er Margrete Auken. Hun fik 199.522 personlige stemmer og er dermed den sikre indehaver af partiets første mandat.

Karsten Hønge stillede både op til Europa-Parlamentet og Folketinget. Indtil mandag aften har han ikke villet sige, om han ville takke ja til det ene eller det andet, hvis han blev valgt til begge dele.

Men nu har han altså takket nej til EU-pladsen - også selv om folketingsvalget først afgøres 5. juni.

Kira Peter-Hansen har det fint med, at der har været uklarhed, fortæller hun.

- Jeg tror, at man skal huske på, at udgangspunktet for SF var, at vi ikke var sikre på, at vi ville få det første mandat.

- Hvis vi gjorde, ville det være verdens største succes, da både Enhedslisten og Alternativet stiller op. Så at vi fik to mandater, er over al forventning. Så det har jo bare været en succes, siger hun.

Politikeren mener også, at det har været en svær situationen for hendes partikollega.

- Jeg ved, at det har været hårdt for Karsten, fordi det har været en svær beslutning at tage, og han har været i tvivl. Men det er jo et luksusproblem at stå med to mandater i Europa-Parlamentet og en kandidat, der er så dygtig som Karsten, at han får så gode valg, siger Kira Peter-Hansen.

Den økonomistuderende SF'er bliver en af de yngste politikere i Europa-Parlamentet - ifølge hende selv måske den yngste.

- Jeg tror, at unge i Danmark vil føle, at de er tættere på Europa. Og måske kan vi kommunikere EU på en anden måde - eksempelvis med Instagram, som jeg har brugt meget i min valgkamp, siger Kira Peter-Hansen.

Hun fortæller, at hendes mærkesager i EU blandt andet er klima, og at hun vil støtte bæredygtigt landbrug, mens hun vil stoppe EU-støtte til olie, kul og gas. Hun ønsker desuden, at den danske regering skal tage kvoteflygtninge igen.