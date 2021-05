Stridbar radikal satte strøm til TV2-regioner

Det er i det store og hele lykkedes, når man tager i betragtning, at citatet stammer fra en tidligere politiker og holdningsmenneske ud i knoglerne.

Jens Bilgrav-Nielsen har dog alligevel flere gange brudt med sit eget udsagn. Særligt under Muhammed-krisen, da han skrev en række kritiske indlæg.

I sin tid i politik blev han kaldt knoldesparker, træsko-politiker og provinsparlamentariker. Men trods de knap så kærlige øgenavne var han en højt respekteret politiker, der blandt andet huskes for at oprette TV2-regionerne.

Fredag 14. maj fylder Jens Bilgrav-Nielsen 85 år.

Med en baggrund som lærer på fri- og højskoler kom Bilgrav-Nielsen ind i Folketinget i 1966 for De Radikale. Her blev han siddende til 1994 kun afbrudt af en toårig pause fra tinget sidst i 1970'erne.

Den radikale politiker var især en stor spiller på miljø- og medieområdet.

Han var kendt for at være stædig og stærk ved forhandlingsbordet, hvor han fik trumfet mange ting igennem. Han spillede en hovedrolle, da "TV2-loven" blev etableret. Her indgik han nemlig et kompromis, der betød, at TV2 skulle oprette regionale kanaler.

Til gengæld fik Venstre og De Konservative lov til lade TV2 være reklamefinansieret.

Det var dog ikke alle kampe, den fightende politiker kunne vinde. Han var stærk tilhænger af kollektiv trafik og mente, at det var langt bedre at tage en tur med færgen end at bygge dyre broer til tusindvis af osende biler.

Men både Storebæltsbroen og Øresundsbroen blev bygget trods Bilgrav-Nielsens protester.

På den radikale politikers cv står der også "minister". I 1988 blev han udnævnt til energiminister af Poul Schlüter (K), der stod i spidsen for KVR-regeringen.

Det blev til to år som minister, og i 1994 forlod han toppolitik.

Fra 1994 til 1998 var Bilgrav-Nielsen statsrevisor, og fra 1999 til 2003 var han bestyrelsesformand for TV 2.

Han viede siden sin tid til sine børn og børnebørn samt sine gule fjordheste på ejendommen Dyrehavegård ved Bredsten mellem Vejle og Billund, hvor han skabte sin oase med mose, krat og skov over 25 tønder land.