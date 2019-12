Strid om prostitution havner på rundbordsmøde hos minister

Ifølge ministeren er der ikke udsigt til at genoptage arbejdsgruppen. I stedet vil hun bruge mødet til at blive klogere på problemer og løsninger på området.

- Når vi kigger på velfærdssamfund, så er der grupper af mennesker, vi ikke hjælper godt nok, og som falder gennem alle huller i systemet, og den gruppe er de prostituerede.

- De rettigheder de prostituerede har på papiret, har de ikke i virkeligheden, siger Astrid Krag.

Den nu nedlagte arbejdsgruppe havde blandt andet til opgave at klarlægge muligheder for at sikre prostitueredes ret til arbejdsløshedsdagpenge og sygedagpenge.

Men ministeren vil i stedet have fokus på at hjælpe prostituerede ud af branchen med såkaldte exitpakker.

- Exitpakkerne skal hjælpe folk i prostitution med at komme på fode i livet uden for prostitution, men også hjælpe folk i prostitution til bedre adgang til misbrugsbehandling og retten til at se en læge, siger Astrid Krag.

Til onsdagens rundbordssamtale vil Danske Regioner, Kvinderådet og Gadejuristen blandt andre være til stede. Også en repræsentant for de prostituerede - Sofie Brandvarm fra organisationen Sexbranchen Danmark - vil deltage. Hun ærgrer sig over mødets setup.

- Jeg har svært ved at se, at mødet skal føre til noget godt for sexarbejdere, fordi agendaen er at få sexarbejdere ud af branchen.

- Jeg har stort netværk i branchen, og jeg kender meget få sexarbejdere, der ønsker at forlade branchen. På den måde kommer vi til at blive talt over hovedet. De (regeringen, red.) vil redde os, men hvad er det de vil redde os fra? Det er jo et selvvalg, siger Sofie Brandvarm.

Ifølge juristen Maja Løvbjerg Hansen, som deltager for Gadejuristen, der yder retshjælp til udsatte borgere, er det bekymrende, at Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO) ikke deltager.

- Vi kan godt forstå, at en ny minister gerne vil sætte sit præg, men vi stiller os virkelig undrende over for, at sexarbejderne selv ikke er inddraget via SIO, der har organiseret sexarbejdere i snart 15 år.

- Generelt er det Gadejuristens holdning, at når man skal tale om en gruppe mennesker, skal man også tale med dem. Samtidig skal vi også have de videnstunge organisationer som Amnesty, seksualpolitisk forum og Sex & Samfund på banen, siger Maja Løvbjerg Hansen.

Regeringen indgik for nylig en aftale om exitpakker på 55 millioner kroner til prostituerede.