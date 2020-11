Den amerikanske biolog Bret Weinstein har fremsat den teori, at laboratoriemus kan have fået fremavlet et værn mod kræft og andre farlige sygdomme. Det gør, at farlig medicin fejlagtigt kan blive klassificeret som sikker med fatale konsekvenser, mener han. (Genrefoto) Foto: Shannon Stapleton/Reuters

Strid om immunitet hos laboratoriemus

Producenter af medicin bliver beskyldt for at fremavle laboratoriemus, som kan modstå farlige sygdomme. To danske forskere savner dog beviser for påstanden.

Danmark - 07. november 2020 kl. 12:00 Af Ritzau Kontakt redaktionen

Når du tager piller, læser du sikkert indlægssedlen, så du er forberedt på de mulige bivirkninger. Men her kommer en urovækkende tanke. Hvad hvis det, der står på indlægssedlen, er forkert? Den amerikanske biolog Bret Weinstein har fremsat den teori, at laboratoriemus kan have fået fremavlet et værn mod kræft og andre farlige sygdomme.

