Sofie Carsten Nielsen (R) har valgt en mere konfrontatorisk stil over for statsminister Mette Frederiksen (S).

Strid om De Radikales sjæl kan martre partiet

De Radikale gennemlevede et formandsopgør på under ét døgn med Morten Østergaards afgang som leder efter en krænkelse. Spørgsmålet er, hvor meget det vil fylde den efterfølgende tid. For det har blottet en ældgammel konflikt.

Den nye leder, Sofie Carsten Nielsen, bekræftede torsdag, at hun følger den tidligere formands stil med at være konfrontatorisk over for regeringen.