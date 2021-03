Stress satte stopper for drøm om Folketinget

Det var ellers tæt på ved folketingsvalget grundlovsdag samme år.

Kristendemokraterne fik 1,7 procent af stemmerne, tæt på spærregrænsen på to procent, og partiet var derudover tæt på at snuppe et kredsmandat.

Allerede tidligt i valgkampen havde Stig Grenov imidlertid trukket sig som Kristendemokraternes frontfigur og overladt pladsen i tv-debatterne til Isabella Arendt.

Stig Grenov havde fået symptomer på stress, hvilket var forårsaget af, at han gennem lang tid havde kombineret posten som landsformand med et fuldtidsjob som lærer på Marie Mørks Skole i Hillerød.

Under valgkampen meddelte Stig Grenov, at han senere samme år ville trække sig som Kristendemokraternes formand.

Han forsøgte dog stadig at komme i Folketinget, men han fik blot 419 personlige stemmer, mere end en halvering af hans personlige stemmetal ved folketingsvalget i 2015.

Under valgkampen - mens han var sygemeldt som formand - var han stadig i vælten, og han måtte undervejs beklage, at han havde udtrykt sig "for skarpt" på det sociale medie Twitter.

Her skrev han blandt andet, at "det er, som om alle kvinder skal have en abort for at være moderne og frigjort."

Han forklarede efterfølgende, at hans tweet blev skrevet i frustration over, at han og partiets politik var blevet misforstået gentagne gange.

- Når man ser det ude af kontekst, ser man det hele anderledes, og der vil jeg gerne sige undskyld til alle de kvinder og mænd, der kunne opfatte det som et spark i ansigtet.

- Det var ikke tilsigtet, det var en del af en større sammenhæng, og jeg skrev det i frustration, sagde han.

Privat er Stig Grenov gift med Benedikte Grenov. Parret har tre børn sammen.