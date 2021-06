Strejkeramte patienter kan få ret til privatbehandling

Men uanset hvor længe strejken kommer til at vare, så ændrer det ikke ved, at patientrettighederne fortsat kommer til at gælde. Det oplyser Danske Regioner.

Når mere end 5000 af landets sygeplejersker fra natten til lørdag ventes at gå i strejke, kan det risikere at udskyde operationer og behandlinger.

Patientrettighederne betyder, at hvis en patient skal vente mere end 30 dage på udredning eller behandling, så kan patienten vælge et privat tilbud.

Det vil med andre ord sige, at hvis det offentlige ikke kan tilbyde behandling inden for 30 dage eller bliver nødt til at udskyde en allerede planlagt operation, så har patienten ret til at blive behandlet på et privat sygehus.

Sygeplejerskernes forventede strejke skyldes, at et flertal af medlemmerne i Dansk Sygeplejeråd, der er fagforening for sygeplejerskerne, har stemt nej til et forslag til en ny overenskomst.

Som følge af forkastelsen indleder mere end 5000 sygeplejersker landet over en strejke fra natten til lørdag.

Det er sygeplejersker ansat i både regionerne og kommunerne, som kommer til at være omfattet af strejken.