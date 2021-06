Strejkende sygeplejersker demonstrerede

Sygeplejerske-strejken blev lørdag markeret ved flere demonstrationer - et af steder var Christiansborg Slotsplads i København, hvor de strejkende sygeplejersker var samlet. Her blev der holdt flere taler blandt andet af næstformanden i Dansk Sygepleje Råd, Dorthe Boe Danbjørg.

Der var også demonstrationer i Aalborg, Viborg, Holstebro, Århus, Sønderborg, Odense og Middelfart.

Strejken omfatter 5000 sygeplejersker. Den trådte fredag i kraft efter at et flertal mandag forkastede den nye overenskomst, som Dansk Sygeplejeråd, Danske Regioner og Danske Kommuner for fire uger siden forhandlede på plads i Forligsinstitutionen.

Sygeplejerskerne var ellers blevet stillet en lønstigning på cirka 5 procent over tre år i udsigt, men det fandt et flertal ikke var godt nok.

Et sidste forsøg på at undgå en konflikt ved at nedsætte en lønkomité, der skulle se nærmere på lønstrukturer på det offentlige arbejdsmarked fandt heller ikke gehør blandt sygeplejerskerne.

Sygeplejerskerne har lige som det øvrige sundhedspersonale været ekstra hårdt spændt for det seneste år på grund af corona-pandemien.