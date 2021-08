Strejken er slut men stort efterslæb venter

Onsdag aften stod det klart, at regeringen ville afslutte konflikten, som i ti uger har ramt sundhedsvæsenet. Det sker ved at ophøje en mæglingsskitse fra Forligsmanden til lov.

Som ventet vedtog et flertal i Folketinget fredag et lovindgreb, som fra lørdag sender strejkende sygeplejersker tilbage på job.

Efter vedtagelsen af indgrebet fredag var beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) dog efter eget udsagn "ikke en glad mand".

- Det er et nederlag for alle, når en regering ser sig nødsaget til at bede Folketinget gribe ind i en arbejdskonflikt. Men det gør Folketinget fra tid til anden, hvis konflikten er udsigtsløs, siger han.

Socialdemokratiet, Venstre, De Radikale, De Konservative, Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemte for indgrebet. De resterende støttepartier, SF og Enhedslisten, stemte imod sammen med Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne.

Dermed slutter en næsten ti uger lang strejke, der begyndte, da sygeplejerskerne på den ene side og Danske Regioner samt Kommunernes Landsforening på den anden side endte i Forligsinstitutionen.

Sygeplejerskerne stemte dog nej tak til mæglingsskitsen. Herefter gik strejken i gang. Nu er skitsen atter støvet af og ophøjet til lov.

Det betyder langtfra, at sundhedsvæsnet er tilbage på fuld styrke lørdag.

For de strejkende skal afvikle en masse sommerferie. Det betyder sammen med covid-19, at Sundhedsstyrelsen vurderer, at efterslæbet på sygehusene først kan ventes afviklet om cirka to år.

Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, mener, at to år er et meget pessimistisk skøn baseret på erfaringerne fra den betydeligt større sygeplejerskestrejke i 2008.

- Dengang gik der 18 måneder, selv om puklen var større. Sundhedsstyrelsen tager blandt andet ikke højde for, at der er mulighed for at bruge de private hospitaler, siger han.

- Så hvis vi undgår store udbrud af covid-19 og influenza til vinter, og hvis sygeplejerskerne også er villige til at arbejde over, så tror jeg, at et år er et bedre bud end to.

Men hvis sygeplejerskerne omvendt er så vrede, at de nægter at tage overarbejde for at komme puklen til livs, så kan det ifølge Jes Søgaard tage meget mere end to år at komme på højde med situationen igen.

Claus Hovgaard, formand for Sundhed Danmark, som repræsenterer privathospitalerne, advarer mod at tro, at privathospitalerne kan overtage mange flere operationer.

- Vi har allerede skruet vores aktiviteter op med 15-18 procent. Det kan godt være, vi kan skrue lidt mere op, men ikke mange procent.

- Vi har jo en begrænset mængde personale, og der er ikke nogen ledige på markedet. Så skal vi lave mere, skal vi bede vores faste personale arbejde mere, og det kan vi jo kun i en periode, når vi også skal passe på personalet, siger han.

Han minder om, at privathospitalerne kun udgør omkring en procent af det samlede sygehusvæsen.

- Så det vil være en utopi at tro, at vi alene kan nedlægge ventelisterne, siger han.