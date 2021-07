Strejke udskyder 42.343 behandlinger

Mindst 6000 af dem er kirurgiske behandlinger, mens lidt over 36.000 er ambulante, hvor patienten ikke er indlagt.

De titusindvis af manglende behandlinger er til gene for patienterne, men ikke kritisk for sundhedsvæsenet, siger sundhedsøkonom Jakob Kjellberg fra Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Det er frustrerende for de patienter, der havde sat sig op til det. Men i forhold til den samlede produktion af ambulante kontakter, som ligger på flere hundredtusinder om ugen, er det en ret lille del.

Han peger på, at strejken først for alvor vil kunne mærkes, hvis den fortsætter i hele august og ind i september.

Men inden den for alvor begynder at ramme patienterne, så forventer han, at der bliver fundet en løsning.

Hos Dansk Sygeplejeråd er formand Grete Christensen tilfreds med det aftryk, som strejken har sat.

- Jeg synes, det er mange mennesker, vi på den her måde generer med et udtag. Mange har kritiseret os for at have et så lille udtag, som vi har. Men jeg synes faktisk, vi har generet rigtig mange.

Hun efterlyser fortsat en reaktion fra arbejdsgiverne i regioner og kommuner eller fra regeringen, når strejken går ud over patienterne.

- Jeg synes, det er et problem, at man negligerer de krav, som borgerne har ret til, siger hun.

Mens de udskudte behandlinger ikke er noget, der lægger sygehusvæsenet ned, kan det være generende for den enkelte patient. Enten fordi de ikke kan blive udredt, eller fordi de ikke kan blive opereret, uddyber Jakob Kjellberg.

- For en række af de planlagte operationer vil patienten ofte have moderate smerter. For de manglende udredninger kan der være en utryghed og usikkerhed i, at man gerne vil komme videre i behandlingsforløbet, siger han.

Med til udskydelserne hører, at 15.429 af patienterne er blevet sendt videre til et privat tilbud i stedet. Det skyldes, at man som patient har ret til behandling inden for 30 dage.

Det mærkes ude på privathospitalerne, siger Mette Nord, der er direktør for brancheforeningen for privathospitaler og andre sundhedsvirksomheder, Sundhed Danmark.

- Fra privathospitalerne hører vi, at de har travlt, men at der stadig er kapacitet, siger Mette Nord.

Strejken, som begyndte 19. juni, omfatter i øjeblikket 5000 sygeplejersker.

Det antal vil i august stige til knap 6000 strejkende.