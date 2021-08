Strejke rammer barnløse: Fertilitetsbehandlinger er sat på hold

Her vil ingen nye behandlingsforløb blive sat i gang for kvinder, der skal bruge hjælp til at blive gravide.

- Vi ser ind i massive psykiske konsekvenser, fortæller Helene Cagara, talsperson og bestyrelsesmedlem i Landsforeningen for Ufrivilligt Barnløse (LFUB).

- De ufrivillige barnløse er i forvejen under et enormt pres, og selv om et par måneders ekstra ventetid måske ikke lyder af ret meget i det store billede, så kan det være det sidste lille skub ud over kanten for mange.

- Man skal huske på, at mange har forsøgt at blive gravide i et eller to år hjemme først.

- Så opsøger de egen læge, skal have henvisning, venter på den, får lavet undersøgelser og går at vente på at få svar nu. Den her henvisning giver et lille smule håb for, at de måske kan komme ud af den her livskrise, og så bliver tæppet revet væk under dem.

Helene Cagara sider videre, ufrivillige barnløse "er i øget risiko for at udvikle stress, depression og angst".

Ud over at nye behandlingsforløb bliver ramt, har LFUB også medlemmer, som ikke kommer i gang med andet eller tredje forsøg, fortæller hun.

Danske Regioner medgiver på Twitter, at "kvinder og par i fertilitetsbehandling står i en sårbar situation".

- Derfor får de kvinder, hvis behandling udskydes på grund af strejke, deres behandling alligevel - også selv om de undervejs skulle falde for aldersgrænsen for behandling i det offentlige, skriver Danske Regioner.

Aldersgrænsen i det offentlige er på 41 år. Men meldingen hjælper ikke meget, siger Helene Cagara.

- Det hjælper ikke ret meget biologisk set, for hver måned, der går, så nedsættes chancen for at opnå graviditet.

Med onsdagens strejkeudvidelse er der nu 5503 strejkende sygeplejersker ifølge Dansk Sygeplejeråd (DSR).

Fra den 21. september vil det tal dog stige til 7205 sygeplejersker.

De første sygeplejersker begyndte at strejke 19. juni. Siden da er antallet af strejkende sygeplejersker blevet udvidet tre gange, og der er annonceret yderligere tre udvidelser i september.

Danske Regioners chefforhandler, Anders Kühnau (S), har meddelt, at han mener, at mulighederne ved forhandlingsbordet er udtømte.

Den analyse deler Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

DSR har derfor rettet blikket mod Christiansborg for at finde en løsning, men tirsdag afviste statsminister Mette Frederiksen (S) at blande sig i sygeplejerskekonflikt.