Stregikon med en karriere der nægter at dø

Og selv om alderen så småt er ved at være fremskreden, så er han stadig i fuld gang som spiller for den danske topklub Bjerringbro-Silkeborg.

Fredag den 23. oktober fylder den stærke stregspiller 40 år.

Med en karriere, der blandt andet tæller et godt stykke over 200 landskampe og et mangeårigt ophold i FC Barcelona, har han for længst etableret sig som et af de mest genkendelige ansigter for danske håndboldfans.

Et karakteristisk fuldskæg, langt hår og et ikonisk, kælent skrueskud har samtidig hjulpet Nøddesbo til at blive en darling i dansk håndbold.

Karrieren blev indledt i slutningen af 1990'erne hos Team Tvis Holstebro.

Herefter gik turen til KIF Kolding, hvor Nøddesbo blandt andet sikrede sig danske mesterskaber i både 2005 og 2006.

Efter nogle succesfulde år i Kolding rejste han videre til den spanske storklub FC Barcelona, hvor han skulle vise sig at blive hængende i lang tid.

Nøddesbo spillede således i den catalanske klub fra 2007 til 2017 og sikrede sig undervejs en lang række titler. Blandt andet var han med til at vinde Champions League i 2011 og 2015.

I 2017 vendte han tilbage til Danmark efter at have underskrevet en kontrakt med Bjerringbro-Silkeborg. Han er i dag fortsat en del af holdet, der frister en tilværelse i den øverste del af den bedste danske håndboldrække.