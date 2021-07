Streaming gør livet svært for biograferne

Derudover kan man på flere tjenester ved at betale et ekstra beløb leje store premierefilm.

Det er en tendens, der på længere sigt kan få store konsekvenser for biograferne.

Det siger Lars Werge, der er direktør i brancheforeningen Danske Biografer.

- Især mindre biografer kan blive hårdt ramt af det her. For der er skabt nogle nye vaner med streaming, som er blevet udvidet under corona.

- Det er en bekymring i mange biografer. For er det en udvikling, der kommer til at sætte sig, eller kan man vende det igen og få film og gæster tilbage i biograferne?, siger han.

Det er især coronapandemien, der har sat skub i brugen af streamingtjenester. Her har biograferne været lukkede, og fjernsynet eller smartphonen været den eneste adgang til filmoplevelser.

Netflix fik eksempelvis flere end 16 millioner nye betalende abonnenter i de første tre måneder af 2020.

Både Disney og Warner Bros. har under nedlukningerne valgt at vise flere af deres film på egne streamingtjenester.

Det var blandt andet tilfældet med live-action-udgaven af "Mulan", der fik premiere på Disney+ i fjor. Den var ellers på plakaten i de fleste biografer, men måtte tages ned igen.

Men biografoplevelsen er noget særligt, der fortsat vil være efterspørgsel på - også selv om nogle film kommer på streaming.

Det siger Casper Bonavent, administrerende direktør for Nordisk Film Biografer.

- Biograferne tilbyder en attraktiv "ud-af-hjemmet-oplevelse" på lige fod med restauranter og forlystelsesattraktioner.

- Vi kommer derfor til at fortsætte med at udvikle på biografoplevelsen og sikre de bedste film til vores biografgæster, siger han.

Lars Werge er heller ikke i tvivl om, at biograferne fortsat vil kunne vise store premierefilm til fyldte sale. Især fordi biograferne bidrager stort til indtjeningen på film.

- De store film bliver jo lavet til et lærred på 8-12 meters bredde. Og lyden er lavet til de allernyeste anlæg, som man ikke lige har derhjemme.

- Der er rigtig mange penge i, at en film går godt i biograferne, og der kan man ikke nødvendigvis lige umiddelbart sige det samme om indtjeningen ved streaming, siger han.

Ifølge Nordisk Film står biografindtægterne for 40-60 procent af en films indtjening.

Men der ligger mere end økonomi i det, mener Casper Bonavent.

Derfor er Nordisk Film i dialog med filmdistributørerne for at finde nye modeller, som kan fungere både for streamingtjenester og biografer.

- Filmene får ofte et kvalitetsstempel, når de har været vist i biograferne. Når studierne vælger helt at gå uden om biograferne for at positionere deres egne streamingtjenester eller tilbyde deres film på nogle overordnede ringere kommercielle vilkår, så vil branchen få det meget svært på sigt.

- Det tror vi faktisk hverken produktionsselskaberne, studierne eller distributørerne, er interesserede i - vi skal finde den rigtige balance, siger han.