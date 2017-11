Strategi skal få danskerne til at tale flere sprog

At kunne tale flere sprog er nøglen til at begå sig i en stadig mere global verden.

Den skal styrke elevers og studerendes sprogkundskaber i fremmedsprog. Det er nemlig stærkt efterspurgt af erhvervslivet. Det kan for eksempel være ingeniører, der kan tale tysk eller fransk.

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) understreger, at store europæiske fremmedsprog har afgørende betydning for Danmarks økonomiske og handelsmæssige samarbejder med andre lande.

- Danmark er et land med 5,5 millioner mennesker i et nærområde med 500-600 millioner. Vi præges af vores omverden, og der er mange steder, hvor engelsk ikke er førstevalget, siger ministeren.

- Det er vigtigt, at danskere kan begå sig i Tyskland og Frankrig, fordi vi er en oldgammel handelsnation og en åben økonomi, siger han.

Målet med strategien er, at flere elever og studerende vælger fremmedsprog ud over engelsk.

Samtidig skal sproguddannelserne være fagligt stærke uddannelser, som tiltrækker og fastholder de dygtigste studerende.

- Sprogkundskaber er dannelse for den enkelte. Men hvis vi skal have voksne med gode og brede sprogkundskaber, starter arbejdet hos børnene. Den enkelte elev skal i en tidlig alder inspireres med sprogundervisning af høj kvalitet, udtaler undervisningsminister Merete Riisager (LA) i en skriftelig kommentar.

Det er oprettelsen af et nationalt center for fremmedsprog, som er strategiens bærende element. Til det bliver der afsat 99 millioner kroner.

Det skal blandt andet udvikle sprogfagene i grundskolen, på ungdomsuddannelserne, på læreruddannelsen og universiteterne.

Den sidste million skal gå til en overbygningsuddannelse i konferencetolkning.

Det er med henblik på at uddanne tolke til virksomheder og EU-institutioner.

Indsatsen indeholder også en del flere initiativer.

De handler blandt andet om, at kommuner og uddannelser opfordres til at udarbejde lokale sprogstrategier, og at en følgegruppe skal gøre status over udviklingen inden for sprogområdet.